Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Ärztehaus

Worms (ots)

Bereits in der Nacht vom 22. auf den 23.02.2022 brachen unbekannte Täter in das Ärztehaus in der Von-Steuben-Straße ein. Zunächst versuchten sie in die Apotheke im Erdgeschoss und eine Praxis im 1. Obergeschoss einzudringen, was jedoch misslang. Danach versuchten sie sich an zwei Arztpraxen im 2. Stock, schlugen die Scheiben der Zugangstüren ein und durchwühlten die Anmeldebereiche. Auch in eine Praxis im 3. Stock drangen die Täter ein und durchsuchten hier ebenfalls den Bereich der Rezeption nach brauchbarem Diebesgut. Im Anschluss wurde der Tatort verlassen und eine nicht näher verifizierbare Menge an Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell