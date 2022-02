Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht auf der B47 mit verletzter Person

Worms-Pfeddersheim (ots)

Heute, gegen 13.33 Uhr befährt ein 45-Jähriger mit seinem PKW die B47 in Fahrtrichtung Monsheim hinter einem weißen PKW. Der vor ihm fahrende PKW wendet plötzlich und ohne Ankündigung am Ende der Richtungsfahrbahn trotz durchgezogener Linie verbotswidrig auf die entgegengesetzte Fahrspur, sodass der 45-Jährige stark bremsen und nach rechts ausweichen muss, um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Fahrzeug zu verhindern. Hierdurch kollidiert er mit der Leitplanke und einem Leitpfosten, sodass Sachschaden an diesen und seinem PKW entsteht. Der 45-Jährige wird leicht verletzt und muss abgeschleppt werden.

Der weiße PKW setzt seine Fahrt nach dem Wendemanöver unbeirrt fort. Es handelt sich hierbei um einen weißen Kleinwagen mit schwarzer Zierleiste mittig der Seite und Sportauspuff.

Wer Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben kann wird gebeten sich mit der Polizei in Worms unter der 06241/852-0 oder piworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist; Es handelt sich um eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten zudem auf ihren Kosten sitzen. Einen Zettel mit seinen Daten zu hinterlassen, reicht nicht aus. Bedenken Sie: es könnte auch Ihr Auto treffen, helfen Sie uns deshalb, Unfallopfern zu helfen und notieren Sie sich das Kennzeichen, wenn Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht werden, oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Melden Sie bitte jeden Unfall sofort der Polizei.

