Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zehnjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall mit PKW leicht verletzt

Worms (ots)

Am Dienstag, den 22.02.2022 gegen 17:30 Uhr, befährt ein achtundvierzigjähriger Mann aus Mainz mit seinem PKW die Rheinstraße in Richtung Rheinbrücke. Kurz hinter der Einmündung Kleine Fischerweide, auf Höhe des dortigen Lokals, überquert ein zehnjähriges, unbegleitetes Mädchen unvermittelt die Fahrbahn. Der Fahrer des Wagens kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchiert das Kind am Arm, wodurch dieses zu Boden fällt. Glücklicherweise wird das Kind hierbei nur leicht verletzt und im Anschluss zusammen mit dem mittlerweile eingetroffenen Vater zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Worms verbracht.

