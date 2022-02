Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht - Fahrer stark alkoholisiert

Worms, Ludwigstraße/Pfauentorstraße (ots)

Der 42-jährige Beschuldigte will mit seinem Vito Tourer von der Ludwigstraße in Worms kommend nach rechts in die Pfauentorstraße abbiegen. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer steht in diesem Moment auf der Linksabbiegerspur der Pfauentorstraße an der roten Ampel. Der 42-jährige fährt beim Abbiegen auf die Gegenspur und kollidiert hierbei mit dem PKW des 22-jährigen. Der 42-jährige Fahrer will vorerst flüchten, wird jedoch von dem 22-jährigen verfolgt und kann angehalten werden. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten flüchtet er letztlich doch vor dem Eintreffen der Polizei. Da das Kennzeichen jedoch bekannt ist, wird die Halteranschrift aufgesucht. Der stark alkoholisierte 42-jährige kann an der Wohnanschrift angetroffen und zweifelsfrei als Fahrer identifiziert werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,2 Promille. Dem Beschuldigten wird daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 750 Euro.

