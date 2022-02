Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gefährliche Körperverletzung durch Tassenwurf

Worms (ots)

Aufgrund einer leicht angeschmorten Kaffeemaschine kam es am 16.02.22, gegen 11:00 Uhr, zwischen zwei Frauen in einer Wohnung im Wormser Norden zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die spätere 75-jährige Geschädigte hatte versehentlich die Kaffeemaschine auf dem Küchenherd abgestellt und eine Herdplatte eingeschaltet. Als sie dies bemerkte, stellte sie den Herd unvermittelt ab und nahm die Kaffeemaschine zur Seite. Dieser Umstand reichte ihrer 76-jährirgen jedoch bereits aus, um die Kaffeetasse, die sie in der Hand hielt, durch die gesamte Küche zu werfen. Die Tasse traf die Geschädigte so heftig am Hinterkopf, dass der Rettungsdienst verständigt werden musste. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort, ergab sich allerdings keine Notwendigkeit für einen Besuch des Krankenhauses. Mit den Streitenden wurde vor Ort ein Schlichtungsgespräch geführt, in dem beide künftig Besserung im gegenseitigen Umgang gelobten. Gegen die Tassenwerferin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

