Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mülltonnenbrand

Worms (ots)

Am 15.02.2022 kam es in Eich zum Brand von vier Mülltonnen und einem Gartenzaun, nachdem eine Anwohnerin zuvor noch heiße Asche in der Restmülltonne entsorgte. Nur durch das beherzte Eingreifen eines Nachbarn, der das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr bekämpfte, konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Bitte entsorgen Sie daher niemals noch heiße Asche in Ihren Mülltonnenn und lassen Sie diese lieber noch ein paar Tage abkühlen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell