Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugenaufruf nach versuchtem Handtaschenraub

Worms (ots)

Am 14.02.2022 gegen 12 Uhr ging die 81-jährige Geschädigte entlang der Seebachstraße in Osthofen in der Nähe der Seebachschule spazieren. Hierbei näherten sich zwei, vermutlich Jugendliche der 81-jährigen Geschädigten von hinten und versuchten ihr die in der rechten Hand getragene Handtasche zu entreißen. Hierdurch stürzte die 81-Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt. Die beiden Täter*innen ließen sodann von ihr ab und rannten entlang der Seebachstr. in Richtung Grabenstr. ohne Beute davon.

Bei den Täter*innen handelte es sich offenbar um zwei Jugendliche mit ca. 160 cm Körpergröße, schmaler Statur und dunkler Jacke mit aufgesetzter Kapuze.

Wer sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Personen oder der Tat geben kann, wird geben sich mit der Polizei in Worms unter piworms@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell