POL-OS: Bramsche - Fahrraddieb ermittelt

In der Straße Mühlenort entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag ein auffälliges Fahrrad. Am Samstagnachmittag entdeckte der Eigentümer des gestohlenen Rades dieses als Kaufangebot auf einer Internetauktionsplattform. Als Verkaufsort wurde der Bereich Bramsche angegeben, woraufhin der Geschädigte die Bramscher Polizei informierte. In Zusammenarbeit mit dem Eigentümer wurde anschließend ein vermeintliches Übergabetreffen mit dem Verkäufer vereinbart, welches vor einem Imbiss am Lutterdamm erfolgte und von zivilen Beamten begleitet wurde. Dadurch gelang es insgesamt vier junge Männer, im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, aus Bramsche und Osnabrück anzutreffen. Gegen einen 18-jährigen Bramscher erhärtete sich im Zuge der ersten Ermittlungen der Tatverdacht wegen des Fahrraddiebstahls. Gegen die drei weiteren Personen wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.

