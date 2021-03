Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Altpapier-Müllbehälter in der Jägerstraße in Brand gesteckt - Polizei bittet um Hinweise (29.03.2021)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter haben am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, zwei vor dem Gebäude Jägerstraße 36 in Schwenningen abgestellte Altpapier-Müllbehälter in Brand gesteckt und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Anwohner endeckten den Brand, verständigten die Feuerwehr und leiteten erste Löschmaßnahmen ein. Die unter der Leitung von Andreas Ermel mit drei Fahrzeugen und 18 Mann anrückende Wehr brachte den Brand der beiden Altpapiertonnen schließlich unter Kontrolle, sodass dieser nicht auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen konnte. Beide Abfallbehälter wurden durch das Feuer beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern der Brandlegung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell