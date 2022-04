Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220426.2 Marne: Aktuell: Verpuffung oder Explosion auf Tankstelle

Marne (ots)

Am heutigen Morgen ist es auf dem Gelände einer Tankstelle zu einer Verpuffung oder Explosion gekommen. Durch die dabei entstandene Druckwelle schleuderte eine männliche Person durch das Dach eines benachbarten Hauses, die Bergungsarbeiten des Mannes sind in vollem Gange.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollten zwei Männer auf dem Tankstellen-Gelände in der Meldorfer Straße Reinigungsarbeiten an einem 25.000-Liter-Benzin-Tank durchführen. Im Zuge dieser Tätigkeit flog der Tank in die Luft und einer der Männer geriet durch die Druckwelle durch ein Hausdach.

Aktuell laufen die Bergungsarbeiten des Verunglückten, die Schwere seiner Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt, ein Rettungshubschrauber steht zu seiner Versorgung bereit.

Weitere Menschen dürften bei dem Unglück nicht zu Schaden gekommen sein.

Nähere Angaben zur Unglücksursache sind momentan nicht möglich. Für Presseanfragen vor Ort steht eine Pressesprecherin der Polizeidirektion Itzehoe zur Verfügung.

Merle Neufeld

