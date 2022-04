Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220425.8 Rehm-Flehde-Bargen: Zeuge vertreibt Viehdiebe

Rehm-Flehde-Bargen (ots)

Am Samstagabend hat ein Anwohner in Rehm-Flehde-Bargen durch sein Auftreten vermutlich verhindert, dass Diebe Schafe von einer Weide entwendeten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 21.40 Uhr sah ein Mann durch ein Fenster seines Hauses in der Bundesstraße 5 auf der gegenüberliegenden Schafweide zwei männliche Personen, die sich zwischen den Tieren aufhielten. In der Annahme, dass es sich um Diebe handeln würde, begab er sich aus dem Haus und sprach die Unbekannten an. Die liefen daraufhin davon, sprangen in einiger Entfernung in ein Fahrzeug und flüchteten.

Laut dem Zeugen handelte es sich um zwei Männer, von denen einer etwa 180 cm groß war und dunkle Haare besaß. Sein Begleiter war dunkelblond und etwa 170 cm groß. Beide waren dunkel gekleidet.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 4299890 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell