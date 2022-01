Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfall mit Verletzten

Gevelsberg (ots)

Eine 37-jährige Gevelsbergerin war am Mittwoch auf der Haßlinghauser Straße in Richtung Heidestraße unterwegs. Zwischen den Hausnummern 67 und 69 stieß sie mit dem Opel Corsa einer 52-jährigen zusammen, die beabsichtigte rückwärts aus einer Einfahrt herauszufahren und die im fließenden Verkehr fahrende Gevelsbergerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich beide Fahrerinnen leicht verletzten. Sie wurden beide in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell