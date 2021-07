Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 21. Juli 2021, wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße in Delmenhorst leicht verletzt. Gegen 12:40 Uhr bog eine 49-Jährige aus Delmenhorst mit ihrem Bmw von einem Privatgrundstück auf die Oldenburger Straße ein. Dabei übersah sie eine 76-jährige Fahrradfahrerin aus Delmenhorst, welche verkehrter Weise den linken Geh- und Radweg der Einbahnstraße befuhr. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde die 76-Jährige leicht verletzt. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Gegen die 49-Jährige wurde ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowohl gegen beide Unfallbeteiligte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell