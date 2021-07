Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 21. Juli 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Syker Straße in Delmenhorst leicht verletzt. Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst befuhr gegen 8:00 Uhr den "Annenheider Damm" und beabsichtigte nach links in die Syker Straße einzubiegen. Als der entgegenkommende, fließende Verkehr die 39-Jährige einfuhren ließ, kreuzte ein 10-jähriger Junge aus Delmenhorst mit seinem Fahrrad die Straße auf der falschen Straßenseite. Die 39-Jährige übersah den Jungen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 10-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstanden lediglich geringe Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell