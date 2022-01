Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Fotogeschäft schlägt fehl

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag versuchten Unbekannte in ein Fotogeschäft an der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Täter versuchten gewaltsam die Eingangstür aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Sie gelangten nicht in das Geschäftsinnere und erlangten somit keine Beute. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

