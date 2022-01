Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfallflucht mit Verletzten auf der Friedrich-Ebert-Straße

Schwelm (ots)

Um 13:00 Uhr wurde am Montag (24.01) ein Mitarbeiter der städtischen Müllentsorgung durch einen Pkw-Fahrer leicht verletzt. Er befand sich zwecks Leerung der Mülltonnen auf der Friedrich-Ebert-Straße Höhe der Hausnummer 2. Unmittelbar vor der Linderhauser Straße, hielt der Müllwagen rechtsseitig an. Der 45-jährige Gevelsberger wollte zur linken Straßenseite, um die Tonnen von dort aus zum Müllwagen zu bringen. Hinter dem Müllwagen hatte sich eine Fahrzeugschlange gebildet. Eines der Fahrzeuge scherte dann aus dem Rückstau aus, fuhr auf den linksseitigen Gehweg und traf den Arbeiter mit der Front am Bein. Aus dem heruntergelassenen Fenster soll der Fahrer noch zugerufen haben, dass er aus dem Weg gehen solle, da er einen dringenden Arzttermin habe. Danach entfernte sich der Fahrzeugführer. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Volvo, vermutlich des Typs XC60, gehandelt haben, weitere Hinweise gibt es nicht. Der Gevelsberger wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrer geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 eingereicht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell