Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unfall auf der Hengsteyseestraße

Herdecke (ots)

Eine 58-jährige Frau aus Herdecke fuhr am Montagvormittag mit ihrem Toyota in einen Kreisverkehr an der Hengsteyseestraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des 69 Jährigen Herdeckers, welcher aufgrund der Gefährdungssituation eine Notbremsung einleiten musste. Die Toyota Fahrerin kam in diesem Zusammenhang nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Brückenpfeiler einer Unterführung. Sie wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

