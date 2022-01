Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Auto überschlägt sich, Hund in Sicherheit

Am Montag wurde ein Mann in Dietenheim verletzt.

Gegen 15.15 Uhr war ein 60-Jähriger von Dietenheim in Richtung Balzheim unterwegs. Vor dem Kreisverkehr in der Königstraße verlor er wohl aufgrund gesundheitlicher Ursachen das Bewusstsein. Sein Mercedes fuhr über den bepflanzten Kreisvekehr und überschlug sich, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik. Passanten kümmerten sich um den Hund des Verletzten. Ein Tierarzt untersuchte ihn und nahm ihn vorübergehend auf. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto und der Flur auf etwa 22.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Hergang. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07392/96300 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

