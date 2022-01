Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220107-2-1-pdnms Update Schwerer Verkehrsunfall in Rendsburg ( 220107-2-pdnms )

Zeugen gesucht

Rendsburg (ots)

Wie bereits berichtet ( 220107-2-pdnms ) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Konrad-Adenauer-Straße 1 in Rendsburg, bei dem eine 70 jährige Frau lebensgefährlich verletzt wurde.

Die Polizei in Rendsburg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Unfalls.

Wer konnte den Unfall auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 1 am 07.01.2022 gegen 07.10 Uhr beobachten? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 043312080 in Verbindung zu setzen.

