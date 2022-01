Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Edelmetalle gestohlen

Ennepetal (ots)

Unbekannte Täter gelangten am vergangenen Wochenende gewaltsam in die Lagerhalle einer Firma an der Pregelstraße. Dort entwendeten die Täter eine nicht unerhebliche Menge an Kupfer und Aluminium. Sie nutzten nach bisherigen Erkenntnissen den dort befindlichen Gabelstapler für den Transport und luden damit das Metall in einen mitgebrachten LKW. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an der Örtlichkeit gemacht haben, insbesondere was das Täterfahrzeug angeht. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden

