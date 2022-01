Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Schule

Gevelsberg (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Montag die Außentür eines Schulgebäudes am alten Hohlweg auf und verschaffen sich so Zugang zum Objekt. Anschließend hebelten sie eine Bürotür im Inneren des Gebäudes auf. In dem Büro werden augenscheinlich zwei Schubladenschränke durchsucht, nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden keine Gegenstände entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell