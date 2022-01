Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Falsche Tochter meldet sich per SMS

Wetter (ots)

Eine 79-jährige Frau aus Wetter erhielt am Montagabend eine WhatsApp auf ihrem Smartphone von einer ihr fremden Nummer. Die Person hinter dieser Nummer gab sich als die Tochter aus und fragte kurze Zeit später, ob die Seniorin für sie eine Rechnung in Höhe von knapp 3000EUR begleichen könne. Die Frau lehnte dies mit der Begründung ab, dass sie lediglich 1000EUR zur Verfügung habe. Auf weiteres Bitten der vermeintlichen Tochter überwies die 79-Jährige den Betrag und sendet eine Überweisungsbestätigung. Danach wurde nicht mehr auf weitere Nachrichten reagiert und die Nummer schien nicht mehr vergeben zu sein. Am nächsten Morgen nahm die Wetteranerin Kontakt zu ihrer Tochter auf und der Betrug fiel auf. So können Sie sich schützen: -Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch unter dem Kontakt ab. -Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. -Seien Sie misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, am Telefon oder über Messenger-Dienste wie WhatsApp. -Erstatten Sie immer eine Strafanzeige! -Leisten Sie auf keinen Fall Geldzahlungen. -Informieren Sie Ihre Bank, um eventuell getätigte Geldflüsse anzuhalten oder rückgängig zu machen.

