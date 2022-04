POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Polizei warnt vor Betrugsmasche über Messenger-Dienste - Vollendente Taten in Dörpen, Papenburg und Sögel

Spelle (ots) - Am Mittwoch kam es an der Hafenstraße in Spelle gegen 23.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Lagerhalle. Die etwa 30×60 Meter große und 10 Meter hohe Halle geriet in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Halle und die darin gelagerten Materialien, darunter bitumenhaltige Stoffe sowie Lösungsmittel, werden völlig zerstört. Zudem wurden die in der Halle stehenden Maschinen ...

