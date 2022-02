Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kaum Auswirkungen durch den Sturm - Unfälle im Stadtgebiet

Koblenz (ots)

Kaum Auswirkungen durch den Sturm

Die beiden Polizeiinspektionen in Koblenz melden keine besonderen Vorkommnisse während oder auch nach dem Sturm der vergangenen Nacht. Auch im gesamten Präsidialbereich ist es relativ glimpflich abgegangen. Umgestürzte Bäume verursachten vereinzelte Straßensperrungen, Mülltonnen machten sich selbständig und es gab einige abgerissene Stromleitungen. Im Bereich Adenau und Vordereifel gab teilweise Stromausfälle.

Unfall in der Schlachthofstraße - eine Person verletzt

Kurz nach Mitternacht befuhr ein mit drei Personen besetzter PKW die Schlachthofstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Moselweiß. In einer Linkskurve, kurz vor der Berufsfeuerwehr, verlor die Fahrerin vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW. Der PKW kollidierte mit dem Heck mit einer Laterne, wurde anschließend gegen eine Steinmauer und gegen ein Rolltor der Feuerwehreinfahrt geschleudert und kam letztlich auch dort zum Stehen. Die Fahrerin und die Beifahrerin blieben unverletzt. Der Mitfahrer, welcher hinter der Fahrerin gesessen hatte, erlitt eine Stauchung und Prellungen. Am PKW, sowie der Laterne, der Steinmauer und dem Rolltor der Feuerwehr entstanden Sachschäden.

Das hätte auch schiefgehen können: Gaspedal mit Bremspedal verwechselt

Das hätte auch schiefgehen können! Beim Einbiegen in die Laacher Straße verwechselte ein Fahrzeugführer das Brems- mit dem Gaspedal. Das Fahrzeug geriet dadurch auf den Bürgersteig und streifte ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Glücklicherweise befanden sich auf dem Bürgersteig keine Personen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer räumte die Unfallverursachung vor Ort ein und wurde verwarnt.

