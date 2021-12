Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht

Ransbach-Baumbach, REWE-Parkplatz (ots)

Am Samstag, den 04.12.2021 wurde in der Zeit zwischen 10:25 bis 10:35 Uhr, auf dem Parkplatzgelände des REWE-Marktes in Ransbach-Baumbach ein PKW vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtenden PKW dürfte es sich um einen silbernen oder weißen PKW handeln. Die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer: 02624-94020.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell