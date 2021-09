Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Speyer (ots)

Am 04.09.2021 zwischen 17:45 Uhr und 20:15 Uhr parkte ein 25-jähriger aus dem Kreis Germersheim seinen Mazda auf dem Parkplatz des Bademaxx in der Geibstraße in Speyer. Bei seiner Rückkehr fand er einen massiven Schaden an seinem Fahrzeugheck vor. Dieses war eingedrückt, offenbar infolge einer Kollision mit einem anderen PKW während eines Parkvorgangs. Es blieben Spuren zurück, die zur Ermittlung eines verursachenden Fahrzeugs führen könnten. Am Mazda des 25-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Unfall, dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

