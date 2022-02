Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizeipräsidium Koblenz veröffentlicht die Verkehrsunfallbilanz 2021

Koblenz (ots)

Im Jahr 2021 registrierte die Polizei auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Koblenz insgesamt 39.912 Verkehrsunfälle. Das entspricht einer Zunahme zum Vorjahr von 2,1 Prozent.

Erfreulich ist dabei festzustellen, dass sich die Zahlen der verunglückten Personen wieder auf einem langjährigen Tiefstand befinden. Die Anzahl der Getöteten ging um 23,4 Prozent und die Zahl der Schwerverletzten um 7,6 Prozent zurück. Gerade die Verkehrsunfälle mit Personenschäden und auch die daran beteiligten Risikogruppen stehen im Mittelpunkt der Betrachtung und Auswertung. Es geht darum, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Verkehrsunfälle, bei denen Personen zu Schaden kommen, zu reduzieren.

Die Unfallbeteiligung der Risikogruppe "Junger Fahrender" ist leicht gestiegen (um 2,9 Prozent), jedoch sind die Verkehrsunfälle mit Personenschäden um 9 Prozent zurückgegangen. Die Anzahl der verunglückten "Jungen Fahrenden" hat sich um 7 Prozent verringert.

Besonders erfreulich ist der Rückgang der Unfälle an denen Kinder beteiligt waren. Bei diesen Verkehrsunfällen sind 31 Prozent weniger Kin-der schwer verletzt worden.

Kernaufgabe und zugleich ein besonderes Anliegen der Polizei ist es, die Verkehrssicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen. Die Mobilität ist in unserer Gesellschaft in allen Altersgruppen von zentraler Bedeutung. Eine steigende Verkehrsdichte, die veränderten Formen der Verkehrsbeteiligung und der Fortschritt bei den technischen Entwicklungen sind Faktoren die die Verkehrssicherheitsarbeit beeinflussen. Jeder soll sicher am Straßenverkehr teilnehmen können, für dieses Ziel wird die Polizei auch weiterhin ihre Verkehrssicherheitsarbeit ausrichten.

Dies sind nur einige Eckpunkte unserer Verkehrsunfallstatistik für das Polizeipräsidium Koblenz. Die genauen Zahlen, Daten und Fakten mit Erläuterungen, insbesondere zu den betroffenen Risikogruppen, den Unfallursachen und den Tendenzen sind unter dem Link Verkehrsstatistik Polizei (rlp.de) zu finden.

Ansprechpartner für Informationen zum regionalen Verkehrsunfallgeschehen sind:

-Polizeidirektion Koblenz unter der 0261-1032409

-Polizeidirektion Mayen unter der 02651-801413

-Polizeidirektion Montabaur unter der 02602-922312

-Polizeidirektion Neuwied unter der 02631-878308

-Verkehrsdirektion Koblenz unter der 0261-1033306

