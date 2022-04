Kevelaer-Kervenheim (ots) - In der Zeit von Samstag (2. April 2022) um 14:00 Uhr bis Montag (4. April 2022) um 04:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Kleinbagger der Marke Kubota von einer Baustelle an der Winnekendonker Straße, Höhe Schwarzer Weg. Die Unbekannten stellten den Kleinbagger in einem Waldstück in der Nähe des Hölzertwegs in Wetten ab. Im ...

