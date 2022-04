Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Entwendeter Kleinbagger in Waldstück gefunden

Die Polizei sucht Zeugen

Kevelaer-Kervenheim (ots)

In der Zeit von Samstag (2. April 2022) um 14:00 Uhr bis Montag (4. April 2022) um 04:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Kleinbagger der Marke Kubota von einer Baustelle an der Winnekendonker Straße, Höhe Schwarzer Weg. Die Unbekannten stellten den Kleinbagger in einem Waldstück in der Nähe des Hölzertwegs in Wetten ab. Im Bereich des Motorraums waren Kabel durchtrennt worden. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

