Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14. Juli 2022, um 16.10 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem rot-schwarzen Kleinkraftrad aus einer Einfahrt auf die Sevelter Straße und übersah dabei den von rechts kommenden 54-jährigen Autofahrer aus Münster. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Danach verließ der Fahrer des Kleinkraftrades unerlaubt die Unfallstelle. Das Auto, ein grauer VW Golf, wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Eine 40-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg wollte am Donnerstag, 14. Juli 2022, um 14.27 Uhr, aus der St.-Peter-Straße über die Osterstarße in die Höltinghauser Straße fahren. Beim Überqueren der Osterstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden, bevorrechtigten 73-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg. Bei dem Unfall stürzten beide und wurden leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 14. Juli 2022, um 17.30 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Hauptstraße in Richtung Amerikastraße. Auf Höhe der Einmündung zur Gutenberstraße bog er nach rechts auf einen dortigen Parkplatz ab. Hier schnitt er die Kurve und damit den Fahrtweg einer 47-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Garrel, welche auf dem Parkplatz fuhr. Es kam zum Unfall, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 14. Juli 2022, um 17.31 Uhr fuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Molbergen auf der Molberger Straße in Richtung Molbergen. Vor ihr musste eine 37-jährige Autofahrerin aus Oldenburg verkehrsbedingt abbremsen. Die 18-jährige Frau fuhr der Oldenburgerin hinten auf. Durch den Aufprall wurde diese auf den PKW eines 42-jährigen Mannes aus Molbergen geschoben. Die 18-Jährige und die Oldenburgerin sowie ein bei ihr 5-jähriges mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14. Juli 2022, zwischen 8.47 Uhr und 19.05 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug den am rechten Fahrbahnrand der Langenstraße geparkten Mercedes C 220. Die Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

