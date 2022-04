Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Hoher Schaden bei Verkehrsunfall mit Flucht

Lippe (ots)

(LW) Ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Gelskamp" am frühen Samstagmorgen. Etwa gegen 01.00 Uhr befuhr ein silberner Pkw die Straße "Am Gelskamp" in Fahrtrichtung Klingenbergstraße. In Höhe der dortigen Brauerei übersah der Fahrer offenbar einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten roten Ford Focus und fuhr auf die linke hintere Ecke des Fahrzeuges auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford nahezu total beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Pkw vom Unfallort. Dieses Fahrzeug muss im Frontbereich rechts ebenfalls erheblich beschädigt sein. Am Unfallort vorgefundene Spuren werden derzeit ausgewertet. Zeugen, denen zur Unfallzeit oder danach ein silberner Pkw mit einem erheblichen Frontschaden rechts aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

