Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Dierhagen Dorf (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (LK VR) (ots)

Am Sonnabend, dem 19.06.2021 gegen 15:45 Uhr kam es auf der Strandstraße in Dierhagen Dorf zu einem Verkehrsunfall. Die aus der Lindenstraße in die Strandstraße abbiegende 61jährige Opel-Fahrerin stieß mit dem aus der Strandstraße in die Lindenstraße abbiegenden 88jährigen Radfahrer zusammen. Die deutsche Pkw-Fahrerin war mit einem Atemalkoholwert von 1,46 Promille erheblich alkoholisiert. Die Notärztin führte noch vor Ort eine Blutentnahme durch, bevor der leicht verletzte deutsche Radfahrer in die Boddenklinik in Ribnitz-Damgarten gebracht wurde. Den Führerschein beschlagnahmten die Polizeibeamten des Polizeirevier Ribnitz-Damgarten. Am Fahrzeug sowie am Fahrrad konnte kein Sachschaden festgestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

PHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell