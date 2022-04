Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Auf glatter Straße kollidiert

Lippe (ots)

(LW) In einer scharfen Kurve auf dem Isringhausenring, in Höhe der Einmündung "An der Bega" stießen am Freitagmorgen gegen 07.50 Uhr auf der schneeglatten Fahrbahn zwei Pkw frontal zusammen. Ein 27-jähriger aus Bad Salzuflen befuhr den Isringhausenring in Fahrtrichtung "Lagesche Straße" und kam eingangs der Kurve mit seinem Skoda ins Schleudern. Ein entgegenkommender 34-jähriger, ebenfalls aus Bad Salzuflen stammender Mann konnte mit seinem Pkw nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 34-jährige wurde dabei leicht am Bein verletzt. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell