Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer in Wohngruppenküche - zwei Männer leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagabend (29.03., 21.30 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einer Wohngruppe an der Friedrichsdorfer Straße informiert.

Das Feuer brach in einer Küche im ersten Geschoss des zweigeschossigen Hauses aus. Ersten Erkenntnissen nach ist Plastik auf einem eingeschalteten Herd in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Zwei Männer (56 und 41 Jahre alt) erlitten leichte Verletzungen durch den entstandenen Rauch. Sie wurden mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Gebäudeschaden entstand nach einer ersten Sichtung nicht.

