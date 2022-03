POL-GT: Geschwindigkeitsmessungen in Steinhagen

Gütersloh (ots) - Steinhagen - (AG) - Am Dienstagnachmittag (29.03.2022, 14:47 Uhr) bemerkten Polizeibeamte der Polizeiwache Halle während ihrer Streife in Steinhagen eine starke Rauchentwicklung. Auf der Suche nach der Ursache entdeckten sie an der Straße "Jückemöllers Hof" einen Brand in einer Lagerhalle, in welcher größtenteils Müll gelagert wurde. Durch die hinzugerufene Feuerwehr, die mit den Löschzügen ...

mehr