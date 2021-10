Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kinder rennen über Fahrbahn - 8-jähriger Junge wird angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 26.10.2021, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Bismarckstraße. Kurz nach der Kreuzung Bahnhofstraße / Maxstraße musste er verkehrsbedingt halten. Dabei sah er, dass ein 10-Jähriger über die Fahrbahn rannte. Als der 22-Jährige wieder losfuhr, rannte ein zweiter 8-jähriger Junge über die Fahrbahn. Da dieser jedoch hinter einem parkenden Auto auf die Fahrbahn lief, bemerkte der Autofahrer das Kind zu spät und fuhr es trotz sofortiger Bremsung an. Der 8-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut eines Zeugen habe der 10-Jährige dem 8-Jährigen die Sporttasche aus der Hand genommen und sei damit über die Fahrbahn gerannt. Daraufhin sei ihm der 8-Jährige hinterhergerannt, um sich seine Sporttasche wieder zurückzuholen.

