Polizei Gütersloh

POL-GT: 22-Jährige fährt mit Auto in Hauswand

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Montagabend (28.03., 20.25 Uhr) beabsichtigte eine 22-jährige Autofahrerin von einem Parkplatz vor einem Wohnhaus am Lisztweg auszuparken. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr die Frau mit dem VW-Elektrokraftfahrzeug dabei in die gegenüberliegende Hauswand, vor welcher das Auto stand. Das Fahrzeug durchbrach die Fensterfront der Erdgeschosswohnung und schob einen hinter der Wand sitzenden Mann mehrere Meter durch den Raum. Der 65-jährige Wohnungsbewohner wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur Versorgung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Das Auto wurde abgeschleppt. An dem Fahrzeug und an dem Haus entstand hoher Sachschaden. Dieser konnte noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell