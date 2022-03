Polizei Gütersloh

POL-GT: 11-jähriger Fahrradfahrer verletzt - Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Samstagabend (26.03., 19.00 Uhr) kam es auf der Kättkenstraße zu einem Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 11-jähriger Radfahrer die Kättkenstraße in Richtung Gartnischer Weg. In Höhe einer Hofeinfahrt kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto, dessen Fahrer von der Kättenstraße nach rechts in die Einfahrt abbiegen wollte. Der 11-Jährige stürzte von seinem Rad. Der Autofahrer fuhr nach einem kurzen Halt weiter. Bei dem Auto soll es sich um einen grauen Ford gehandelt haben. Dessen Fahrer war schätzungsweise zwischen 55 und 65 Jahre alt, hatte kurze graue Haare und trug eine dunkle Jeans, sowie eine dunkle Jacke.

Der Fahrradfahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise zu dem Autofahrer geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

