POL-LIP: Detmold - Imbisswagen aufgebrochen

Lippe (ots) - An der Kreuzung Willi-Hoffmann-Straße/Hornsche Straße wurde ein 65-jähriger Radfahrer am Donnerstagmorgen (31.03.2022) schwerstverletzt. Eine 35-jährige Detmolderin fuhr gegen 8:30 Uhr mit ihrem Renault Clio auf der Willi-Hoffmann-Straße in Richtung Hornsche Straße und hielt am Stoppschild an. Als sie wieder anfuhr, kollidierte sie mit dem von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Radfahrer. Der Mann ...

