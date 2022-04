Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrer bei Verkehrsunfall schwerstverletzt.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Willi-Hoffmann-Straße/Hornsche Straße wurde ein 65-jähriger Radfahrer am Donnerstagmorgen (31.03.2022) schwerstverletzt. Eine 35-jährige Detmolderin fuhr gegen 8:30 Uhr mit ihrem Renault Clio auf der Willi-Hoffmann-Straße in Richtung Hornsche Straße und hielt am Stoppschild an. Als sie wieder anfuhr, kollidierte sie mit dem von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Radfahrer. Der Mann aus Detmold stürzte und zog sich schwerste Verletzungen zu. Mit dem Rettungswagen wurde der Verletzte ins Klinikum gebracht.

