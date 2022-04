Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Diebstähle von Motorrollern

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter in der Gerhart-Hauptmann-Straße einen abgestellten Motorroller der Marke "Flex Tech". Am Fahrzeug befand sich ein Versicherungskennzeichen.

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei junge Männer, die in Heiligenkirchen, im Kirchweg versuchten, den Roller eines Nachbarn zu entwenden. Als sich ein weiterer Zeuge näherte, gaben die Täter ihr Vorhaben auf und flüchteten in Richtung des Kindergartens am Steinweg. Zeugen, die Hinweise zu den Taten beziehungsweise den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold in Verbindung zu setzen.

