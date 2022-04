Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Trunkenheitsfahrt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 20.50 Uhr fiel einem Polizeibeamten, der privat mit seinem Fahrzeug auf der Herforder Straße von Bad Salzuflen in Richtung Lemgo unterwegs war, ein silberner Ford Mondeo auf, der augenscheinlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lemgo fuhr und dabei mehrere Fahrzeug im Überholverbot überholte, wobei es auch zu Gefährdungen des Gegenverkehrs kam. Der Beamte informierte die Polizei in Lippe und folgte dem Ford bis auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants am Liemer Weg. Dort sprach er den Fahrer des Fords auf dessen Fahrweise an und wies sich als Polizeibeamter aus, worauf dieser sich zügig zu Fuß in Richtung Liemer Weg entfernte. Der Beamte folgte ihm und lotste die Lemgoer Beamten, die den Fahrzeugführer auf dem Liemer Weg antrafen. Es handelte sich um einen 38-jährigen aus Lemgo, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folgen für ihn. Zeugen, insbesondere Fahrzeugführer, die durch die Fahrweise des 38-jährigen auf der Ostwestfalenstraße gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell