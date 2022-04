Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Fußgängerin angefahren

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagmittag gegen 12.10 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Grevenmarschstraße zu einer Kollision zwischen einer Fußgängerin mit einem Einkaufswagen und einem Pkw, wobei die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Eine 63-jährige Frau aus Lemgo hatte sich aus einem Unterstand einen der Einkaufswagen geholt und überquerte die Fahrspur vor dem Eingang des Baumarktes. Dort kollidierte sie mit dem BMW eines 34-jährigen Lemgoers, der in Richtung eines benachbarten Tierbedarfsgeschäftes fuhr. Die Fußgängerin erlitt leichte Beinverletzungen, am Pkw entstand leichter Sachschaden. Da die Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang differieren, werden Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

