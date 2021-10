Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Werkzeuge als Diebesgut- Unbekannte öffnen VW Crafter

Kirchlengern (ots)

(sls) Teures Werkzeug wurde in der Nacht zu Donnerstag (14.10.) an der Lübbecker Straße in Kirchlengern entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen öffneten bislang unbekannte Täter die Heckklappe eines VW Crafter, der auf einem Grundstück am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr durch den Nutzer geparkt wurde. Am Donnerstagmorgen wurde durch den Geschädigten die geöffnete Heckklappe beim Firmenfahrzeug bemerkt und das aus dem Inneren diverse Werkzeuge mitgenommen wurden. Hierbei handelt es sich um einen Rotationslaser und Motorschleifer der Marke Hilti. Ein Akkuschrauben, eine Baustellenradion und auch ein Akkuflex (im Koffer) der Marke Makita wurden ebenfalls mit entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei ca. 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder vielleicht auch Verbleib des Diebesgutes machen können, sich zu Melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell