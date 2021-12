Polizei Aachen

POL-AC: Angriff mit Eisenstange

Aachen (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag (11.12.21, 13.30 Uhr) kam es auf der Heinrichsallee zu einem Angriff auf eine 40-jährige Frau und ihren 38-jährigen Begleiter. Zwei Täter waren unvermittelt auf die beiden Geschädigten mit einer Eisenstange losgegangen, nachdem sie mit einem Pkw neben ihnen angehalten und den Wagen verlassen hatten. Nach dem Angriff flüchteten sie zu Fuß. Das Fahrzeug ließen sie am Tatort zurück. Mehrere Zeugen kamen den Verletzten zu Hilfe und verständigten die Polizei. Die Opfer mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine Fahndung nach den Tätern führte zunächst nicht zum Erfolg.

Die Tatverdächtigen, zwei 49 und 34 Jahre alte Männer aus Stolberg, erschienen jedoch kurz nach der Tat selbst auf der Polizeiwache in Stolberg und konnten dort vorläufig festgenommen werden.

Gegen den 49-Jährigen erließ die Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl. Der 34-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unter Auflagen entlassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird nun auf Spuren untersucht. Die Hintergründe der Tat sind im privaten Umfeld zu suchen. Gegen beide Männer wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (am)

