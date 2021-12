Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Wohnungseinbruch

Herzogenrath (ots)

Aufmerksame Anwohner in der Stresemannstraße haben gestern Nachmittag gegen 14 Uhr die Leitstelle der Polizei verständigt, als sie zwei verdächtige Personen im Vorgarten der Nachbarschaft bemerkten. Kurz danach war es den beiden Tätern auch schon gelungen in ein Haus einzudringen und Schmuck zu entwenden. Als sie die Streifenwagen bemerkten ergriffen sie die Flucht durch mehrere benachbarte Gärten. Einer der beiden Tatverdächtigen, ein 27-jähriger Mann aus Bochum, konnte in der Goethestraße - unweit des Tatortes - durch Beamte festgenommen werden. Dem zweiten Tatverdächtigen gelang die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Der festgenommene 27-Jährige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem zweiten Täter oder dessen Fluchtrichtung abgeben können, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

