Polizei Aachen

POL-AC: Falscher Polizeibeamter an der Haustür

Aachen (ots)

Abweichend von den sonst üblichen Betrugsversuchen via Telefon, wurden am 03.12.21 gleich zwei Fälle zur Anzeige gebracht, in denen ein männlicher Täter ältere Menschen direkt an der Wohnungstür abgepasst und sich mit einem gefälschten Ausweis als Polizeibeamter ausgegeben hat. Mit erfundenen Geschichten von Einbrüchen in der Nachbarschaft, verschaffte der Mann sich Zutritt zu Wohnungen in der Jülicher Straße und im Eisenbahnweg. In einem Fall wäre es beinahe zu einem Diebstahl von Bargeld gekommen.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, 175 bis 185cm groß, kräftig, trug einen Mundschutz, sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kripo warnt: Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung und informieren Sie sofort die Polizei unter den bekannten Notrufnummer 110. (am)

