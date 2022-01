Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.01.2022 gegen 20:20 Uhr wurde durch die Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Kanalstraße in Bad Dürkheim ein 40-jähriger Renault-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da im Rahmen der Kontrolle durch die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden konnten, ergab sich der Verdacht von Betäubungsmittelkonsum. Mittels Drogenschnelltest vor Ort ließ sich dieser Verdacht bestätigen. Der Fahrer räumte schließlich ein, Cannabis und Amphetamin konsumiert zu haben. Der PKW-Schlüssel wurde an die ebenfalls anwesende Mutter des Fahrers ausgehändigt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und dessen sofortiger Entzug angeregt. Weiter wurden entsprechende Verfahren wegen des Führens eines PKWs unter Betäubungsmitteleinfluss sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

