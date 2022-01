Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim/Dienstgebiet - mehrere Kontrollstellen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Bad Dürkheim/Dienstgebiet (ots)

Auch am 20.01.2022 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mehrere Kontrollstellen eingerichtet. Zunächst wurden im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 08:10 Uhr Schulwegkontrollen im Bereich des Schulzentrums in der Kanalstraße in Bad Dürkheim durchgeführt. Bei drei von insgesamt 17 kontrollierten Fahrrädern konnten Beleuchtungsmängel festgestellt werden, welche im Rahmen der Kontrolle gemeinsam vor Ort behoben werden konnten.

Aufgrund der Anliegen von Anwohnern wurde von 15:15 Uhr bis 15:45 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der B37 in Bad Dürkheim, OT Hardenburg, durchgeführt. Von über 50 gemessenen Fahrzeugen überschritt keines die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr wurden in der Waldstraße in Wachenheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Gemessen wurden hier insgesamt 30 Fahrzeuge. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h konnten insgesamt sieben Verstöße festgestellt werden. Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit lag bei 79 km/h. Gegen die betroffenen Fahrer wurden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

