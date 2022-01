Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kellerbrand in Einfamilienhaus

Gerolsheim (ots)

Am 20.01.20220, 7:49 Uhr wurde in der Birkenstraße in Gerolsheim ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus gemeldet. Nach ersten Feststellungen war ein technischer Defekt die Brandursache. Die freiwillige Feuerwehr Gerolsheim konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

